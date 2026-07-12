Якин об удалении Эмболо: «Не понимаю, как можно настолько ослаблять команду из-за подобного»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин оценил эпизод с удалением нападающего Бриля Эмболо в матче против Аргентины (1:3) в четвертьфинале ЧМ-2026.

Швейцарцы играли в меньшинстве с 72-й минуты после удаления Бриля Эмболо за симуляцию.

«Я не знаю, кто придумал это правило, но изменить мы его не можем. Если за это давать Эмболо желтую карточку, то ее нужно было показывать и в нескольких предыдущих эпизодах, когда против Бриля нарушали правила. В итоге нас наказали. Мне непонятно, как команду могут настолько ослабить из-за подобного правила», — приводит слова Якина Blick.

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Англии. В другой паре Франция встретится с Испанией.