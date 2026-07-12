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Сегодня, 11:25

Отец Холанна назвал ограблением поражение Норвегии от Англии в 1/4 финала ЧМ-2026

Алина Савинова

Альфи Холанн, отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанна, отреагировал на победу сборной Англии над норвежцами в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Норвегия уступила со счетом 1:2 в дополнительное время. На 45+1-й минуте произошел спорный эпизод. Вратарь норвежцев Орьян Нюланн выбил мяч от ворот, тот задел трос камеры над полем, упал на газон и попал к игроку сборной Англии. После этого британцы провели быструю атаку, и Джуд Беллингем сравнял счет. На 55-й минуте при счете 1:1 гол норвежского защитника Торбьерна Хеггема был отменен после просмотра видеоповтора — судья зафиксировал фол со стороны Холанна.

«Серьезно? Спасены судьей. Надеюсь, теперь вы выиграете чемпионат мира. Но у меня такое чувство, что нас сегодня ограбили», — написал отец Холанна в соцсетях.

Камера на&nbsp;матче Норвегия&nbsp;&mdash; Англия в&nbsp;четвертьфинале ЧМ-2026.Англичанам помогли ФИФА и кабель ее камеры. Первый гол Беллингема следовало отменить

Он также оставил ироничный комментарий к посту журналиста Фабрицио Романо о дубле Беллингема, написав: «Молодец, Беллингем и судья».

Англия в полуфинале чемпионата мира сыграет против Аргентины. Матч состоится 15 июля в 22.00 по московскому времени.

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