Отец Холанна назвал ограблением поражение Норвегии от Англии в 1/4 финала ЧМ-2026

Альфи Холанн, отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанна, отреагировал на победу сборной Англии над норвежцами в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Норвегия уступила со счетом 1:2 в дополнительное время. На 45+1-й минуте произошел спорный эпизод. Вратарь норвежцев Орьян Нюланн выбил мяч от ворот, тот задел трос камеры над полем, упал на газон и попал к игроку сборной Англии. После этого британцы провели быструю атаку, и Джуд Беллингем сравнял счет. На 55-й минуте при счете 1:1 гол норвежского защитника Торбьерна Хеггема был отменен после просмотра видеоповтора — судья зафиксировал фол со стороны Холанна.

«Серьезно? Спасены судьей. Надеюсь, теперь вы выиграете чемпионат мира. Но у меня такое чувство, что нас сегодня ограбили», — написал отец Холанна в соцсетях.

Он также оставил ироничный комментарий к посту журналиста Фабрицио Романо о дубле Беллингема, написав: «Молодец, Беллингем и судья».

Англия в полуфинале чемпионата мира сыграет против Аргентины. Матч состоится 15 июля в 22.00 по московскому времени.