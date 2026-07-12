Защитник сборной Аргентины Ромеро — о полуфинале ЧМ-2026: «Мы отдадим душу и оставим свои жизни на поле»

Защитник Кристиан Ромеро пообещал, что сборная Аргентины сделает все возможное в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 против сборной Англии.

В воскресенье аргентинцы в дополнительное время победили Швейцарию (3:1) в четвертьфинале турнира. С 72-й минуты Аргентина играла в большинстве.

«Мы отдадим душу в игре с Англией. Мы оставим свои жизни на поле, чтобы снова выйти в финал», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Ромеро.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией пройдет 15 июля в Атланте (США). В другом полуфинале днем ранее сыграют Франция и Испания.