Кейн — о сборной Англии на чемпионате мира: «Мы можем выйти на другой уровень»

Капитан сборной Англии Харри Кейн ответил, что главный тренер Томас Тухель сказал команде после победы над сборной Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

В ночь с 11 на 12 июля англичане в дополнительное время обыграли норвежцев со счетом 2:1. Оба гола сборной Англии забил Джуд Беллингем.

«Он сказал в раздевалке: огромные поздравления, мы должны наслаждаться и праздновать, но мы можем лучше. В каком-то смысле это хорошо. Если мы в полуфинале чемпионата мира и при этом осознаем, что способны прибавить и выйти на другой уровень, — это нужно воспринимать как позитив. Мы можем лучше обращаться с мячом. Это было не самое красивое наше выступление, мы это знаем. Мы можем выйти на другой уровень, и я все еще чувствую, что командой мы его не достигли», — приводит Goal слова Кейна.

В полуфинале чемпионата мира Англия сыграет против Аргентины. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.