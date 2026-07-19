Иньеста и Кемпес вынесли Кубок мира на стадион перед началом финала ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста и экс-нападающий сборной Аргентины Марио Кемпес вынесли Кубок мира на стадион «Метлайф» перед стартом финала ЧМ-2026 по футболу.

Иньеста выигрывал чемпионат мира в составе испанцев в 2010 году, Кемпес побеждал с Аргентиной на ЧМ-1978. Вместе с ними в церемонии приняли участие известный испанский теннисист Карлос Алькарас и южнокорейская актриса и супермодель Чон Хо Ен. Алькарас и Ен открыли кейс, в котором находился трофей.

Фото AFP

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.