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Сегодня, 22:00

Иньеста и Кемпес вынесли Кубок мира на стадион перед началом финала ЧМ-2026

Фото Getty Images

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста и экс-нападающий сборной Аргентины Марио Кемпес вынесли Кубок мира на стадион «Метлайф» перед стартом финала ЧМ-2026 по футболу.

Иньеста выигрывал чемпионат мира в составе испанцев в 2010 году, Кемпес побеждал с Аргентиной на ЧМ-1978. Вместе с ними в церемонии приняли участие известный испанский теннисист Карлос Алькарас и южнокорейская актриса и супермодель Чон Хо Ен. Алькарас и Ен открыли кейс, в котором находился трофей.

Фото AFP

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Испания&nbsp;&mdash; Аргентина: онлайн-трансляция финала чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ
Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина

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Чемпионат мира по футболу 2026

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