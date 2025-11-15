Футбол
Сегодня, 00:36

Хорватия победила Фарерские острова и вышла на чемпионат мира-2026

Руслан Минаев

Сборная Хорватии дома обыграла Фарерские острова в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 3:1.

У хозяев голы забили Йошко Гвардиол, Петар Муса и Никола Влашич. У гостей отличился Геза Давид Тури.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
14 ноября, 22:45. HNK Rijeka Stadium (Риека)
Хорватия
3:1
Фарерские острова

В другом матче Черногория на выезде победила Гибралтар — 2:1.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
14 ноября, 22:45. Europa Point Stadium (Гибралтар)
Гибралтар
1:2
Черногория

В группе L Хорватия набрала 19 очков после 7 матчей и за один тур до конца досрочно вышла на ЧМ-2026. Второе место заняла Чехия (13 очков после 7 туров), которая сыграет в стыках. Далее идут Фарерские острова (12), Черногория (9) и Гибралтар (0).

