Холанн покинул расположение сборной Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн был отпущен из расположения сборной Норвегии, сообщает федерация футбола страны.

«Игроки с особенно плотным графиком матчей покидают расположение сборной: Александр Серлот, Юлиан Рюэрсон, Эрлин Холанн и Фредрик Бьеркан. Феликс Хорн Мюре покидает команду из-за боли в лодыжке», — говорится в заявлении федерации.

14 октября норвежцы проведут товарищеский матч с Новой Зеландией.

Ранее 11 октября Норвегия обыграла сборную Израиля со счетом 5:0 в рамках отборочного турнира чемпиионата мира 2026 года. В этом матче Холанн оформил хет-трик.