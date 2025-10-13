Чемпионат мира-2026: трансляция матчей отбора в Европе 13 октября
13 октября будут проходить матчи отбора чемпионата мира в Европе
В октябре проходят матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. В понедельник, 13 октября, в Европе будут сыграны восемь игр цикла.
Расписание матчей европейского отбора ЧМ-2026 13 октября (понедельник)
- 21.45. Словакия — Люксембург
- 21.45. Словения — Швейцария
- 21.45. Швеция — Косово
- 21.45. Украина — Азербайджан
- 21.45. Северная Македония — Казахстан
- 21.45. Уэльс — Бельгия
- 21.45. Северная Ирландия — Германия
- 21.45. Исландия — Франция
Время начала игр — московское.
Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».
Следить за расписанием и турнирным положением, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе отбора ЧМ-2026 и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
Финальная стадия чемпионата мира по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике.
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