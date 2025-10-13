Чемпионат мира-2026: трансляция матчей отбора в Европе 13 октября

13 октября будут проходить матчи отбора чемпионата мира в Европе

В октябре проходят матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. В понедельник, 13 октября, в Европе будут сыграны восемь игр цикла.

Расписание матчей европейского отбора ЧМ-2026 13 октября (понедельник)

Время начала игр — московское.

Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Следить за расписанием и турнирным положением, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе отбора ЧМ-2026 и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Финальная стадия чемпионата мира по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике.