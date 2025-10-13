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13 октября 2025, 12:24

Ферран Торрес покинул расположение сборной Испании из-за мышечного дискомфорта

Сергей Ярошенко

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес из-за мышечного дискомфорта не вошел в заявку сборной Испании на матч с Болгарией в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, сообщает Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Отмечается, что 25-летний футболист сообщил о дискофморте после матча с Грузией (2:0). Медицинская служба диагностиростировала у него мышечную перегрузку.

«В соответствии с политикой сборной «не рисковать и ставить здоровье игрока на первое место» он был исключен из состава. Медицинская служба «Барселоны» в курсе всех подробностей», — говорится в сообщении федерации.

В матче с Грузией, который прошел 11 октября, Торрес отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями.

Игра с Болгарией состоится 14 октября.

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