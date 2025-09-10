Холанн, Де Брейне, Мерино и Кин претендуют на звание лучшего игрока раунда в отборе ЧМ-2026

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока игрового раунда в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Европе. 7, 8 и 9 ноября состоялись 24 матча. В голосовании участвуют Кевин де Брейне (Бельгия — Казахстан — 6:0), Мойзе Кин (Израиль — Италия — 4:5), Эрлин Холанн (Норвегия — Молдавия — 11:1) и Микель Мерино (Турция — Испания — 0:6). Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА. Пента-трик Холанна и разгром Молдавии 11:1, мировой рекорд Роналду, Сперцян с Тикнизяном обеспечили победу Армении