Силва: «Игра сборной Венгрии не стала для Португалии сюрпризом»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал победу над Венгрией (3:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Игра сборной Венгрии не стала для нас сюрпризом. Мы ожидали тяжелого матча, учитывая, что они играют дома. Атмосфера здесь всегда очень напряженная, они всегда сильно давят и делают игру максимально сложной. Мы довольны тремя очками. Это большой шаг для нас на пути к чемпионату мира. Это наша главная цель, поэтому мы счастливы», — цитирует официальный сайт УЕФА Силву.

Португальцы набрались 6 очков и лидируют в группе F. Венгры занимают 3-ю строчку — 1 очко.