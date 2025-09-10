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10 сентября 2025, 04:35

Боливия победила Бразилию и попала в стыки за выход на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Боливии после гола.
Фото Reuters

Сборная Боливии обыграла команду Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль» в Эль-Альто.

Единственный гол забил Мигель Терсерос, реализовав пенальти на 4-й добавленной к первому тайму минуте.

Нападающий «Зенита» Луис Энрике вышел на поле в стартовом составе бразильской команды и сыграл 61 минуту. Защитник Дуглас Сантос остался в запасе.

Бразильцы финишировали на 5-й строчке и вышли в финальную стадию ЧМ-2026. Боливия благодаря победе над бразильцами заняла 7-ю строчку, опередив Венесуэлу, и сыграет в стыках за выход на мировое первенство.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
10 сентября 2025, 02:30. Estadio Municipal El Alto (Эль-Альто)
Боливия
1:0
Бразилия
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