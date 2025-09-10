Боливия победила Бразилию и попала в стыки за выход на ЧМ-2026

Сборная Боливии обыграла команду Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль» в Эль-Альто.

Единственный гол забил Мигель Терсерос, реализовав пенальти на 4-й добавленной к первому тайму минуте.

Нападающий «Зенита» Луис Энрике вышел на поле в стартовом составе бразильской команды и сыграл 61 минуту. Защитник Дуглас Сантос остался в запасе.

Бразильцы финишировали на 5-й строчке и вышли в финальную стадию ЧМ-2026. Боливия благодаря победе над бразильцами заняла 7-ю строчку, опередив Венесуэлу, и сыграет в стыках за выход на мировое первенство.