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Завоевавший титул в Бостаде Рублев поднялся на 14-ю строчку мирового рейтинга

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Россиянин Андрей Рублев переместился с 16-й на 14-ю строчку в обновленном рейтинге АТР.

19 июля 28-летний спортсмен выиграл турнир в Бостаде, победив в финале итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3).

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который располагается на 8-м месте. У Карена Хачанова 26-я позиция, у Романа Сафиуллина — 94-я, он поднялся на две строчки.

В топ-10 изменений не произошло. Первое место сохраняет за собой итальянец Янник Синнер, второе — немец Александр Зверев, третье — испанец Карлос Алькарас.

Андрей Рублев.Рублев взял титул в непростой для себя сезон. Андрей возвращается в топ-15

Рейтинг ATP от 20 июля (топ-10):

1. Янник Синнер (Италия) — 13 450 очков

2. Александр Зверев (Германия) — 8480

3. Карлос Алькарас (Испания) — 8160

4. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740

5. Алекс де Минаур (Австралия) — 4110

6. Бен Шелтон (США) — 3770

7. Новак Джокович (Сербия) — 3760

8. Даниил Медведев (Россия) — 3670

9. Флавио Коболли (Италия) — 3460

10. Тэйлор Фритц (США) — 3365

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Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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