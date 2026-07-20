Завоевавший титул в Бостаде Рублев поднялся на 14-ю строчку мирового рейтинга
Россиянин Андрей Рублев переместился с 16-й на 14-ю строчку в обновленном рейтинге АТР.
19 июля 28-летний спортсмен выиграл турнир в Бостаде, победив в финале итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3).
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который располагается на 8-м месте. У Карена Хачанова 26-я позиция, у Романа Сафиуллина — 94-я, он поднялся на две строчки.
В топ-10 изменений не произошло. Первое место сохраняет за собой итальянец Янник Синнер, второе — немец Александр Зверев, третье — испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP от 20 июля (топ-10):
1. Янник Синнер (Италия) — 13 450 очков
2. Александр Зверев (Германия) — 8480
3. Карлос Алькарас (Испания) — 8160
4. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740
5. Алекс де Минаур (Австралия) — 4110
6. Бен Шелтон (США) — 3770
7. Новак Джокович (Сербия) — 3760
8. Даниил Медведев (Россия) — 3670
9. Флавио Коболли (Италия) — 3460
10. Тэйлор Фритц (США) — 3365