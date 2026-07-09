Эдегор перед матчем со сборной Англии на ЧМ-2026: «Мы должны верить в себя»

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор поделился ожиданиями перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2026 со сборной Англии.

«Очевидно, мы знаем, каким качеством они обладают. Я очень хорошо их знаю. Выдающиеся игроки, игроки мирового класса, играющие, вероятно, в одной из лучших национальных команд в мире на данный момент, так что это будет большое испытание для нас.

Но я думаю, что Бразилия была такой же. Мы были андердогами, и, как вы видели, в футболе может случиться все что угодно, так что, да, мы собираемся хорошо попытаться и посмотреть, что мы можем сделать, и с нетерпением ждем этого.

Это правда, что многие из нас играют в Англии, так что мы довольно хорошо их знаем. Очевидно, мы играли против многих из этих соперников в лиге, так что мы знаем их, но речь идет о всей команде.

Мы должны быть готовы, мы должны проанализировать соперника, как мы всегда делаем, и мы должны верить в себя.

Я думаю, мы показали всему миру, что мы хорошая команда, и, как я сказал, в футболе все возможно, и даже если мы снова андердоги, давайте посмотрим, что произойдет. Давайте хорошо подготовимся и продолжим получать удовольствие от нашей игры и этого момента вместе, так что посмотрим», — цитирует 27-летнего игрока PA.

Матч Норвегия — Англия пройдет 12 июля.