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Сегодня, 04:42

Нападающий сборной Марокко Сайбари пропустит матч со сборной Франции на ЧМ-2026

Павел Лопатко

Форвард сборной Марокко Исмаэль Сайбари не сыграет в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 со сборной Франции, сообщил главный тренер национальной команды Мохамед Уаби.

25-летний нападающий был заменен из-за дискомфорта на 22-й минуте матча 1/8 финала против сборной Канады. В последние несколько дней он проходил медицинские обследования и сдавал анализы, чтобы определить степень повреждения мышцы бедра.

«Все игроки доступны, кроме Сайбари, для которого матч наступил слишком рано. Хотя, надеюсь, он выбыл не до конца турнира. Все игроки доступны, хотя мы, конечно, выберем только тех, кто готов на 100 процентов», — сказал Уахби на пресс-конференции.

На ЧМ-2026 Сайбари забил три гола в пяти матчах. Игра Франция — Марокко пройдет 9 июля.

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