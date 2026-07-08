Минское «Динамо» предложило контракт Евгению Кузнецову

Как стало известно «СЭ», минское «Динамо» предложило контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову.

По нашей информации, игроку предложен контракт с окладом в районе 35 миллионов рублей в год плюс бонусы.

34-летний форвард перешел в «Салават Юлаев» в январе 2026 года, с начала сезона он выступал за «Металлург». За уфимскую команду Кузнецов провел 19 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 18 (6+12) очков. В плей-офф хоккеист в 7 играх отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз», за который выступал с 2014 по 2024 год.