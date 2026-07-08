Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Минское «Динамо» предложило контракт Евгению Кузнецову

Артур Хайруллин
Обозреватель
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», минское «Динамо» предложило контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову.

По нашей информации, игроку предложен контракт с окладом в районе 35 миллионов рублей в год плюс бонусы.

34-летний форвард перешел в «Салават Юлаев» в январе 2026 года, с начала сезона он выступал за «Металлург». За уфимскую команду Кузнецов провел 19 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 18 (6+12) очков. В плей-офф хоккеист в 7 играх отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз», за который выступал с 2014 по 2024 год.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Читайте также
Батраков голом «Барселоне» встал в один ряд с Карпиным, Мостовым и Аршавиным
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2026: основная информация
Популярное видео
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Отстранение Андрея Разина — ошибка
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ожиганов — об Артеме Федорове: «Он всегда был коммуникабельным и открытым человеком»

Ожиганов — о Радулове: «Это хоккеист от бога, лидер и мотор коллектива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 13 4 27
2 Нефтехимик 15 8 7 18
3 Барыс 15 9 6 18
4 Амур 15 8 7 17
5 Салават Юлаев 16 8 8 17
6 Сибирь 16 6 10 15
7 Ак Барс 15 7 8 15
8 Автомобилист 14 6 8 14
9 Адмирал 14 5 9 13
10 Трактор 14 6 8 12
11 Авангард 13 6 7 12
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 15 12 3 24
2 Локомотив 15 11 4 22
3 Северсталь 16 10 6 22
4 Торпедо НН 14 9 5 19
5 Спартак 15 8 7 18
6 Шанхай Дрэгонс 13 8 5 17
7 Динамо Мн 16 6 10 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 17 6 11 14
10 Лада 16 2 14 8
11 Сочи 14 3 11 6
Результаты / календарь
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
15.10 18:00 Лада – СКА 1 : 0
15.10 19:00 Северсталь – Локомотив 5 : 2
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости