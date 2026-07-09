Джеймс, Гехи и Райс пропустили тренировку сборной Англии

Защитники Рис Джеймс и Марк Гехи и полузащитник Деклан Райс пропустили тренировку сборной Англии 8 июля в Канзас-Сити (США) в преддверии матча четвертьфинала чемпионата мира-2026 со сборной Норвегии.

Трое футболистов занимались по индивидуальным программам, в то время как остальные 22 игрока тренировались в общей группе. Полузащитник Джордан Хендерсон также отсутствовал, восстанавливаясь после операции на руке.

25-летний Гехи на ЧМ-2026 сыграл в пяти матчах, 26-летний Джеймс — в четырех, а 27-летний Райс — тоже в четырех (отметился одной результативной передачей).

Четвертьфинальный матч Норвегия — Англия пройдет 12 июля.