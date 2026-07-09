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Сегодня, 04:37

Федерация футбола Египта обратилась к президенту страны после поражения от Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Египетская футбольная ассоциация (EFA) на официальном сайте опубликовала заявление, в котором выразила благодарность президенту страны Абделю Фаттаху ас-Сиси за слова поддержки и высокую оценку выступления национальной команды после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины (2:3).

В заявлении говорится, что совет директоров во главе с Хани Абу Ридой, а также тренерский, административный и медицинский штабы и футболисты национальной команды выражают президенту искреннюю признательность за его поддержку и высокую оценку достойного выступления сборной и исторического достижения команды на чемпионате мира.

«Поддержка президента станет дополнительной мотивацией для всех представителей египетского футбола продолжать усердно работать, прилагать максимум усилий в ближайшем будущем, добиваться новых успехов и достойно представлять Египет на международной арене», — отмечается в пресс-релизе.

Мостафа Шобейр берет пенальти от&nbsp;Лионеля Месси в&nbsp;матче 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина&nbsp;&mdash; Египет..Шобейр взял пенальти от Месси и повторил рекорд чемпионатов мира. Но Египту это не помогло

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