Федерация футбола Египта обратилась к президенту страны после поражения от Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2026

Египетская футбольная ассоциация (EFA) на официальном сайте опубликовала заявление, в котором выразила благодарность президенту страны Абделю Фаттаху ас-Сиси за слова поддержки и высокую оценку выступления национальной команды после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины (2:3).

В заявлении говорится, что совет директоров во главе с Хани Абу Ридой, а также тренерский, административный и медицинский штабы и футболисты национальной команды выражают президенту искреннюю признательность за его поддержку и высокую оценку достойного выступления сборной и исторического достижения команды на чемпионате мира.

«Поддержка президента станет дополнительной мотивацией для всех представителей египетского футбола продолжать усердно работать, прилагать максимум усилий в ближайшем будущем, добиваться новых успехов и достойно представлять Египет на международной арене», — отмечается в пресс-релизе.