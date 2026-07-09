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Сегодня, 05:49

Ямаль: «Куртуа — один из лучших вратарей мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото Imagn Images, Reuters

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии отметил, что очень требователен к себе.

«Я не чувствую давления. Воспринимаю это как ответственность. Хорошо, когда люди верят в тебя и ждут, что ты сможешь изменить ход игры. Мне это нравится. Всегда воспринимаю критику позитивно. Иногда думаешь: «Почему они так говорят?» Но потом, когда показываешь отличную игру, им приходится замолчать. Я могу играть намного лучше. Я очень требователен к себе и никогда не говорил: «Ну все, этого достаточно, работа сделана». У меня никогда не было такого ощущения — ни в «Барселоне», ни в сборной Испании.

Люди думали, что после матча с Саудовской Аравией я был расстроен только потому, что не забил... Это совсем не так. Моя цель — не забивать голы. Я хочу помогать команде. Я хотел повысить уровень своей игры. Я мог сыграть лучше. Я хочу делать разницу. Тибо Куртуа — один из лучших вратарей мира. Он осложнит мне жизнь, но, как и всегда, я хочу победить!» — приводит Mundo Deportivo слова Ямаля.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия пройдет в пятницу, 10 июля, на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

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