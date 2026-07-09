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Сегодня, 03:57

Федерация футбола Египта продлит контракт с главным тренером сборной Хасаном

Евгений Козинов
Корреспондент
Хоссам Хасан.
Фото Global Look Press

Президент Египетской футбольной ассоциации (EFA) Хани Або Рида на официальном сайте организации объявил, что совет директоров федерации одобрил продление контракта с главным тренером национальной команды Хоссамом Хасаном.

Как говорится в заявлении, решение принято в рамках стремления продолжить реализацию долгосрочного проекта национальной команды и развить достижения, которых египетский футбол добился за последнее время.

Совет директоров завершит все необходимые процедуры по утверждению и подписанию нового соглашения на ближайшем заседании после возвращения сборной Египта на родину.

На ЧМ-2026 сборная Египта дошла до 1/8 финала, где проиграла Аргентине (2:3), пропустив три гола в концовке встречи.

Мостафа Шобейр берет пенальти от&nbsp;Лионеля Месси в&nbsp;матче 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина&nbsp;&mdash; Египет..Шобейр взял пенальти от Месси и повторил рекорд чемпионатов мира. Но Египту это не помогло

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