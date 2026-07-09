Федерация футбола Египта продлит контракт с главным тренером сборной Хасаном

Президент Египетской футбольной ассоциации (EFA) Хани Або Рида на официальном сайте организации объявил, что совет директоров федерации одобрил продление контракта с главным тренером национальной команды Хоссамом Хасаном.

Как говорится в заявлении, решение принято в рамках стремления продолжить реализацию долгосрочного проекта национальной команды и развить достижения, которых египетский футбол добился за последнее время.

Совет директоров завершит все необходимые процедуры по утверждению и подписанию нового соглашения на ближайшем заседании после возвращения сборной Египта на родину.

На ЧМ-2026 сборная Египта дошла до 1/8 финала, где проиграла Аргентине (2:3), пропустив три гола в концовке встречи.