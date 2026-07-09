Ямаль: «Роналду и Неймар были ключевыми фигурами для моего поколения»

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль перед четвертьфиналом ЧМ-2026 против Бельгии обратился к португальцу Криштиану Роналду и бразильцу Неймару, команды которых проиграли в 1/8 финала.

«Криштиану Роналду и Неймар были ключевыми фигурами для моего поколения с самого детства. Я желаю им всего самого лучшего», — приводит Mundo Deportivo слова Ямаля.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия пройдет в пятницу, 10 июля, на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.