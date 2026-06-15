Александр Плющенко: «Испания для меня не фаворит чемпионата мира — у них много пафоса»

Фигурист Александр Плющенко, выступавший в медиафутболе, в колонке для «СЭ» оценил шансы сборной Испании на чемпионате мира-2026 и объяснил, почему не считает ее фаворитом турнира.

«Сборная Испании для меня тоже не фаворит. У них много пафоса. Например, Ямаль, который любит передерживать мяч. Слишком много молодых игроков, почему и «Барселона» в этом сезоне проиграла Лигу чемпионов. Нет легенд, которые нужны для чемпионата мира, не поехал Карвахаль. Для многих это первый ЧМ. Уверен, они занервничают», — написал Плющенко в колонке для «СЭ».

Испания сыграет на ЧМ-2026 в группе H. Ее соперниками станут Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай. Турнир впервые проходит с 48 участниками, разделенными на 12 групп по 4 команды.

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