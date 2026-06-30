Газзаев: «Норвегии нельзя недооценивать Кот-д'Ивуар. Не исключено, что в этом матче будут сюрпризы»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Кот-д'Ивуар — Норвегия в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Не исключено, что в этом матче будут сюрпризы. Эрлинг Холанн — настоящий форвард и игрок высокого класса. Я думаю, что соперники должны уделить ему много внимания. Конечно, у Кот-д'Ивуара нет подобного игрока, но у команды есть большое желание проявить себя. Игроки выйдут максимально подготовленными к этому матчу. Мы же видели, какие сюрпризы были с Германией и Нидерландами. Сборные, которые хотят попасть в 1/8 финала, должны выходить с самым высоким настроем. Норвегии нельзя недооценивать Кот-д'Ивуар, потому что аутсайдеры всегда готовятся больше», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч пройдет во вторник, 30 июня, на стадионе в Арлингтоне (США). Начало — в 20.00 мск.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

30 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

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Александр Антоняк