40-летний Нойер завершил карьеру в сборной Германии

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в национальной команде, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В ночь с 29 на 30 июня Германия проиграла Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 и прекратила выступление на турнире.

«Очень жаль, что все закончилось именно так», — приводит слова Нойера Романо.

40-летний голкипер — рекордсмен сборной Германии по матчам (23) на чемпионатах мира. Всего на его счету 128 игр за национальную команду. Вместе со сборной Нойер выиграл ЧМ-2014.

На клубном уровне вратарь выступает за «Баварию». Его соглашение с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.