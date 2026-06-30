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Сегодня, 16:34

40-летний Нойер завершил карьеру в сборной Германии

Сергей Филин

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в национальной команде, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В ночь с 29 на 30 июня Германия проиграла Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 и прекратила выступление на турнире.

«Очень жаль, что все закончилось именно так», — приводит слова Нойера Романо.

40-летний голкипер — рекордсмен сборной Германии по матчам (23) на чемпионатах мира. Всего на его счету 128 игр за национальную команду. Вместе со сборной Нойер выиграл ЧМ-2014.

Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, пен. 3:4) в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026 29&nbsp;июня.12 лет позора: сборная Германии снова пролетела мимо топ-16 на ЧМ. У немцев нет лица и харизмы

На клубном уровне вратарь выступает за «Баварию». Его соглашение с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

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