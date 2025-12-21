Неймар: «Обещаю, что забью гол в финале чемпионата мира, если сборная Бразилии дойдет до него»

Нападающий сборной Бразилии Неймар пообещал забить гол в финале чемпионата мира-2026 в случае выхода его национальной команды на эту стадию.

Турнир с участием 48 сборных пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах: США, Канаде и Мексике.

«Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы привезти Кубок мира в Бразилию. В июле вы сможете привлечь меня к ответственности. Эй, Анчелотти, помоги нам! Если мы дойдем до финала, я обещаю, что забью гол», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

33-летний Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 79 голами. Последний раз он играл за национальную команду в октябре 2023 года.