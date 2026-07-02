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3 июля, 04:10
Португалия победила Хорватию в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча
Игра плей-офф ЧМ-2026.
Португалия прошла Хорватию, Роналду забил и был заменен
Первый тайм вычеркнем из жизни, зато второй подарил целый букет эмоций. Гол Хорватии, четыре (!) отмененных мяча, один из которых на 90-й плюс невесть сколько добавленной минуте.
Пенальти и замена Роналду. Волевая победа Португалии, которая теперь в 1/8 финала сыграет с Испанией, а Хорватия едет домой.
90+19 минута. Матч возобновился. И вот теперь точно все. Португалия в следующем раунде плей-офф.
90+16 минута. Чудо прожило недолго. Касание действительно было у Матановича, а уж потом было касание мяча Вейги — оно тут вообще не решающее. А Пашалич был в офсайде железно.
90+15 минута. Проверка гола. Судья проверяет касание 20 номера Хорватии. Если оно было, то это вне игры.
90+13 минута. Такое ощущение, что Кошта сейчас выбил мяч до самого неба. Продолжается игра! И это ГООООООООООЛ!!! Хорваты спасаются!
90+10 минута. Хорваты просят судью пообщаться с ВАР. На какую тему? Да на любую! Судья убежал.
90+7 минута. Пошел хорватский навал! Подача слева, хороший сброс Пашалича... удара нет.
90+5 минута. Ну, и пока пошли классические, полные драматизма крупные планы хорватов и их болельщиков. Но для подвига есть еще пять минут. Все возможно! Бельгия не даст соврать.
90+4 минута. ГОЛ! Гонсалу Рамуш головой вонзает мяч в сетку после отменной подачи Леау с левого фланга!
90+3 минута. Мендеш мотает противника в штрафной и падает — вся самейка Португалии требует пенальти, но игра продолжается.
90+1 минута. 10 минут добавлено ко второму тайму. Угловой для Португалии слева. Диаш неточно пробил головой.
89-я минута. Какой момент упустил Пашалич! Головой пробил неточно после подачи справа. Показалось, что не совсем головой пробил. Острейший эпизод!
85-я минута. Консесайу здорово открылся справа, получил классный пас, но смог лишь угловой заработать.
82-я минута. Но что это? Мартинес заменил Криштиану? Ну, теперь Португалия точно победит.
80-я минута. Третий отмененный гол в матче! Сучич убежал по центру один на один, забил и даже успел отпраздновать.
79-я минута. Хорваты интереснее смотрятся сейчас. Примерно так, как и португальцы после того, как пропустили. Аналогичная история.
77-я минута. Матанович! До ворот близко, но угол острый — снова голкипер сборной Португалии в действии.
75-я минута. Мощное комбо от Ковачича! Кошта едва уловимым касанием отразил мяч в штангу после удара издали, а затем перевел мяч через перекладину. Это было круто.
73-я минута. Ах да, кстати о заменах Португалии, которые столь внезапно случились в момент важных событий. Вот они:
Ушли: Канселу, Витинья, Бруну Фернандеш и Педру Нету
Вышли: Гонсало Рамуш, Бернарду Силва, Нельсон Семеду и Франсишку Консесайу.
69-я минута. Рекламная аквапауза. Всего 15 минут потребовалось Португалии, чтобы сравнять счет. Посмотрим в какую сторону повернет игра в дальнейшем.
Португалия сравняла счет, Криштиану забил пенальти
68-я минута. ГОЛ! Роналду пробил почти по центру, Ливакович упал в правый от себя угол.
67-я минута. Влашич привез пенальти, прихватив руками Вейгу. И сейчас мы посмотрим за сражением между Ливаковичем и Роналду.
64-я минута. Арсен Венгер негодует наверное сейчас.
Падение в штрафной Хорватии. Кто-то для приличия помахал руками, но пенальти... нет? Или снова проверка? Повтор с нижней камеры интересный. Судья побежал к монитору.
62-я минута. Тем временем толпа замен в составе сборной Португалии. Чуть позднее с ними разберемся, хорошо? Тут есть дела поважнее. Ну так что решили? И все-таки вне игры. Счет прежний. Обидно!
61-я минута. Криштиану отправляет мяч в ворота! Вне игры? Пока отмена. Но очень тонко все. Идет проверка.
58-я минута. Вот это пуля от Леау! Вы это видели? Ломовой обводящий удар с правого подъема с беззвучным звоном приняла на себя перекладина. Очень красиво. Наконец пошел футбол.
56-я минута. Следом хорваты забивают еще и второй мяч, но из офсайда, который не вызывает сомнений.
Хорватия забила Португалии
53-я минута. ГОЛ! Вот это поворот! Иван Перишич вывел вперед сборную Хорватии. Ну наконец-то начнется футбол сейчас. Голевая передача у Йосипа Станишича. Аккуратно навесил справа, а у Перишича была куча времени, чтобы пробить. Проспали.
50-я минута. Неужели игра поменялась? Вполне вероятно, но все же рановато пока об этом говорить. Очень медленный футбол.
48-я минута. Голевой момент у Хорватии! Уже на разъезжающихся ногах Ковачич все же сумел нанести удар по воротам. Угловой. После стандарта Влашич неточно пробил издали.
47-я минута. Хорваты провели хорошую атаку, и, такое ощущение, что впервые смогли забрять подбор на чужой половине поля.
46-я минута. Начался второй тайм. Замена в составе сборной Хорватии: вместо Будимира вышел Матанович.
В первом тайме Португалия и Хорватия голов не забили
Перерыв. Коротко о первом тайме: думаю, что если бы прямо сейчас была назначена серия пенальти, то многие согласились бы. Скучновато. Единственный футболист, который старается играть остро — это Бруну Фернандеш.
45+3 минута. Против Будимира были нарушены правила на половине поля сборной Португалии.
45+1 минута. Леау затевал сложное и не преуспел. Корпус положил, пробил, в ворота не попал.
43-я минута. Не прошла низовая передача на Роналду, но ровно три секунды требуется Португалии, чтобы снова вернуть себе контроль.
41-я минута. Хорваты уже не первый раз валятся с ног сразу, как только получают мяч спиной к воротам Португалии (там, кстати, даже есть вратарь). Идей пока в атаке нет, ловят любой шанс для стандартов.
39-я минута. Два угловых подряд у ворот сборной Хорватии. Первый подан, второй разыгран. Результат тот же. Центр обороны работает чисто.
36-я минута. Конечно, в буквальном смысле тягомотиной происходящее не поле не назовешь, но еще минут 30 такого футбола, и будем иметь полное право начать свистеть. Во сне.
34-я минута. Фернандеш однозначно пока самый опасный в составе Португалии. Его прострел сейчас основательно напряг Ливаковича, к тому же был еще и рикошет.
32-я минута. Модрич помог в отборе, однако хорваты владели мячом от силы секунд десять.
30-я минута. Сразу двое желающих замкнуть прострел слева — оба пролетают мимо мяча, включая Роналду, который на всякий случай упал.
29-я минута. Влашич на углу штрафной уже может не утруждать себя дриблингом. Положение вне игры.
26-я минута. Хорватия после паузы внезапно решила провести атаку по центру. Смело, но без результата. В штрафную не пустили.
22-я минута. Еще один угловой, и еще одна упущенная возможность пробить по воротам после стандарта. К паузе на водопой момент у Фернандеша на четвертой минуте остался единственным.
20-я минута. Мяч почти не покидает половину поля хорватов, но поскольку Португалия играет медленно, то и моментов нет.
15-я минута. Неточная диагональ Модрича в направлении Влашича, который открывался на правом фланге.
13-я минута. Роналду пробил со штрафного. «Стенка» приняла себя на удар, в частности пострадал Понграчич.
10-я минута. Португалия поставила на паузу свои атакующие действия, и тут же соперник отметился нехитрой попыткой доставить мяч в штрафную.
9-я минута. Мягкий заброс от Педру Нету справа! Криштиану в прыжке вроде бы опередил вылетевшего на встречу Ливаковичу, но по воротам не пробил.
8-я минута. Канселу пробил выше ворот, чуть ранее Роналду не дотянулся до верхового мяча.
6-я минута. Жоау Невеш получил удар по ногам в середине поля. Португалия первым номером действует в дебюте. Угловой справа.
4-я минута. Есть голевой момент! Бруну Фернандеш пробивал в касание после паса от лицевой! Ливакович справился. Короткое включение ВАР на предмет попадания мяча в руку — играем дальше.
3-я минута. А вот и первый удар в матче: Будимир пробивал с левой после передачи с фланга, но получилось низом и несильно.
Стартовый состав сборной Хорватии
Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Лука Модрич, Матео Ковачич, Никола Влашич, Мартин Батурина, Петар Сучич, Иван Перишич, Анте Будимир.
Стартовый состав сборной Португалии
Диогу Кошта, Жоау Канселу, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Педру Нету, Жоау Феликс, Криштиану Роналду.
Португалия — Хорватия: очные матчи
За последние десять лет команды сыграли семь раз. У хорватов лишь одна победа — 2:1 в товарищеской встрече 8 июня 2024 года.
У Португалии три победы в основное время и одна в дополнительное — 1:0 в 1/8 финала Евро-2016. Дважды команды играли вничью со счетом 1:1, в том числе в последней личной встрече, которая состоялась 18 ноября 2024 года в Лиге наций.
Сборная Хорватии: результаты на ЧМ-2026
Сборная Хорватии финишировала второй в группе L, набрав 6 очков. На одно больше оказалось у Англии. Хорваты в первом туре проиграли англичанам (2:4), а потом победили Панаму (1:0) и Гану (2:1). На групповой стадии за «шахматных» забивали пять разных футболистов.
Сборная Португалии: результаты на ЧМ-2026
Португалия набрала 5 очков и финишировала второй в группе K. Команда Роберто Мартинеса пропустила вперед Колумбию (7 очков), с которой сыграла вничью 0:0. Также португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1) и разгромили Узбекистан (5:0). Больше всех на ЧМ-2026 в составе Португалии забил Криштиану Роналду — два гола.
Где смотреть трансляцию матча Португалия — Хорватия
Матч сборных Португалии и Хорватии в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Португалия — Хорватия
Матч Португалия — Хорватия состоится в ночь на пятницу, 3 июля, в Торонто на стадионе BMO Field. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по московскому времени.
Сборные Португалии и Хорватии сыграют в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Обе команды на групповой стадии не отличались стабильностью, за что получили немалую порцию критики.
Португальцы не смогли победить ДР Конго (1:1) и Колумбию (0:0), но разгромили Узбекистан (5:0). Лишь в этой игре отличился Криштиану Роналду, сделавший дубль.
Хорваты после неплохой игры с Англией (2:4) одержали натужные победы над Панамой (1:0) и Ганой (2:1).
Тенденция последних очных матчей португальцев и хорватов — зрелищный футбол. В шести последних встречах забивали обе команды. Трижды побеждали португальцы при двух ничьих и одном выигрыше хорватов.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Португалия — Хорватия. Присоединяйтесь!