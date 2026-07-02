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3 июля, 04:10

Португалия победила Хорватию в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча

Игра плей-офф ЧМ-2026.

Новое Ранее
3 июля, 04:10

Португалия прошла Хорватию, Роналду забил и был заменен

Первый тайм вычеркнем из жизни, зато второй подарил целый букет эмоций. Гол Хорватии, четыре (!) отмененных мяча, один из которых на 90-й плюс невесть сколько добавленной минуте.

Пенальти и замена Роналду. Волевая победа Португалии, которая теперь в 1/8 финала сыграет с Испанией, а Хорватия едет домой.

3 июля, 04:09

90+19 минута. Матч возобновился. И вот теперь точно все. Португалия в следующем раунде плей-офф.

3 июля, 04:07

90+17 минута. А что не играем-то? Странная пауза от судейской бригады.

3 июля, 04:06

90+16 минута. Чудо прожило недолго. Касание действительно было у Матановича, а уж потом было касание мяча Вейги — оно тут вообще не решающее. А Пашалич был в офсайде железно.

3 июля, 04:05

90+15 минута. Проверка гола. Судья проверяет касание 20 номера Хорватии. Если оно было, то это вне игры.

3 июля, 04:02

90+13 минута. Такое ощущение, что Кошта сейчас выбил мяч до самого неба. Продолжается игра! И это ГООООООООООЛ!!! Хорваты спасаются!

3 июля, 03:59

90+10 минута. Хорваты просят судью пообщаться с ВАР. На какую тему? Да на любую! Судья убежал.

3 июля, 03:59

90+9 минута. Угловой заработали хорваты.

3 июля, 03:58

90+8 минута. Желтую карточку получил Иван Перишич.

3 июля, 03:57

90+7 минута. Пошел хорватский навал! Подача слева, хороший сброс Пашалича... удара нет.

3 июля, 03:55

90+5 минута. Ну, и пока пошли классические, полные драматизма крупные планы хорватов и их болельщиков. Но для подвига есть еще пять минут. Все возможно! Бельгия не даст соврать.

3 июля, 03:54

90+4 минута. ГОЛ! Гонсалу Рамуш головой вонзает мяч в сетку после отменной подачи Леау с левого фланга!

3 июля, 03:53

90+3 минута. Мендеш мотает противника в штрафной и падает — вся самейка Португалии требует пенальти, но игра продолжается.

3 июля, 03:52

90+2 минута. Замена в составе сборной Хорватии: Гвардиол вместо Влашича.

3 июля, 03:50

90+1 минута. 10 минут добавлено ко второму тайму. Угловой для Португалии слева. Диаш неточно пробил головой.

3 июля, 03:49

89-я минута. Какой момент упустил Пашалич! Головой пробил неточно после подачи справа. Показалось, что не совсем головой пробил. Острейший эпизод!

3 июля, 03:47

87-я минута. Вейга выпрыгнул выше всех и едва не подрезал мяч в левый от себя угол!

3 июля, 03:46

85-я минута. Консесайу здорово открылся справа, получил классный пас, но смог лишь угловой заработать.

3 июля, 03:42

82-я минута. Но что это? Мартинес заменил Криштиану? Ну, теперь Португалия точно победит.

3 июля, 03:41

80-я минута. Третий отмененный гол в матче! Сучич убежал по центру один на один, забил и даже успел отпраздновать.

3 июля, 03:40

79-я минута. Хорваты интереснее смотрятся сейчас. Примерно так, как и португальцы после того, как пропустили. Аналогичная история.

3 июля, 03:37

77-я минута. Матанович! До ворот близко, но угол острый — снова голкипер сборной Португалии в действии.

3 июля, 03:36

75-я минута. Мощное комбо от Ковачича! Кошта едва уловимым касанием отразил мяч в штангу после удара издали, а затем перевел мяч через перекладину. Это было круто.

3 июля, 03:33

73-я минута. Ах да, кстати о заменах Португалии, которые столь внезапно случились в момент важных событий. Вот они:

Ушли: Канселу, Витинья, Бруну Фернандеш и Педру Нету

Вышли: Гонсало Рамуш, Бернарду Силва, Нельсон Семеду и Франсишку Консесайу.

3 июля, 03:29

69-я минута. Рекламная аквапауза. Всего 15 минут потребовалось Португалии, чтобы сравнять счет. Посмотрим в какую сторону повернет игра в дальнейшем.

3 июля, 03:27

Португалия сравняла счет, Криштиану забил пенальти

68-я минута. ГОЛ! Роналду пробил почти по центру, Ливакович упал в правый от себя угол.

3 июля, 03:26

67-я минута. Влашич привез пенальти, прихватив руками Вейгу. И сейчас мы посмотрим за сражением между Ливаковичем и Роналду.

3 июля, 03:24

64-я минута. Арсен Венгер негодует наверное сейчас.

Падение в штрафной Хорватии. Кто-то для приличия помахал руками, но пенальти... нет? Или снова проверка? Повтор с нижней камеры интересный. Судья побежал к монитору.

3 июля, 03:22

62-я минута. Тем временем толпа замен в составе сборной Португалии. Чуть позднее с ними разберемся, хорошо? Тут есть дела поважнее. Ну так что решили? И все-таки вне игры. Счет прежний. Обидно!

3 июля, 03:21

61-я минута. Криштиану отправляет мяч в ворота! Вне игры? Пока отмена. Но очень тонко все. Идет проверка.

3 июля, 03:20

60-я минута. Желтая карточка Луке Модричу за подножку Витинье.

3 июля, 03:18

58-я минута. Вот это пуля от Леау! Вы это видели? Ломовой обводящий удар с правого подъема с беззвучным звоном приняла на себя перекладина. Очень красиво. Наконец пошел футбол.

3 июля, 03:17

56-я минута. Следом хорваты забивают еще и второй мяч, но из офсайда, который не вызывает сомнений.

3 июля, 03:13

Хорватия забила Португалии

53-я минута. ГОЛ! Вот это поворот! Иван Перишич вывел вперед сборную Хорватии. Ну наконец-то начнется футбол сейчас. Голевая передача у Йосипа Станишича. Аккуратно навесил справа, а у Перишича была куча времени, чтобы пробить. Проспали.

3 июля, 03:10

50-я минута. Неужели игра поменялась? Вполне вероятно, но все же рановато пока об этом говорить. Очень медленный футбол.

3 июля, 03:09

48-я минута. Голевой момент у Хорватии! Уже на разъезжающихся ногах Ковачич все же сумел нанести удар по воротам. Угловой. После стандарта Влашич неточно пробил издали.

3 июля, 03:07

47-я минута. Хорваты провели хорошую атаку, и, такое ощущение, что впервые смогли забрять подбор на чужой половине поля.

3 июля, 03:05

46-я минута. Начался второй тайм. Замена в составе сборной Хорватии: вместо Будимира вышел Матанович.

3 июля, 02:49

В первом тайме Португалия и Хорватия голов не забили

Перерыв. Коротко о первом тайме: думаю, что если бы прямо сейчас была назначена серия пенальти, то многие согласились бы. Скучновато. Единственный футболист, который старается играть остро — это Бруну Фернандеш.

3 июля, 02:48

45+3 минута. Против Будимира были нарушены правила на половине поля сборной Португалии.

3 июля, 02:46

45+1 минута. Леау затевал сложное и не преуспел. Корпус положил, пробил, в ворота не попал.

3 июля, 02:46

45-я минута. Четыре минуты добавлено к первому тайму.

3 июля, 02:45

43-я минута. Не прошла низовая передача на Роналду, но ровно три секунды требуется Португалии, чтобы снова вернуть себе контроль.

3 июля, 02:42

41-я минута. Хорваты уже не первый раз валятся с ног сразу, как только получают мяч спиной к воротам Португалии (там, кстати, даже есть вратарь). Идей пока в атаке нет, ловят любой шанс для стандартов.

3 июля, 02:40

39-я минута. Два угловых подряд у ворот сборной Хорватии. Первый подан, второй разыгран. Результат тот же. Центр обороны работает чисто.

3 июля, 02:36

36-я минута. Конечно, в буквальном смысле тягомотиной происходящее не поле не назовешь, но еще минут 30 такого футбола, и будем иметь полное право начать свистеть. Во сне.

3 июля, 02:33

34-я минута. Фернандеш однозначно пока самый опасный в составе Португалии. Его прострел сейчас основательно напряг Ливаковича, к тому же был еще и рикошет.

3 июля, 02:32

32-я минута. Модрич помог в отборе, однако хорваты владели мячом от силы секунд десять.

3 июля, 02:30

30-я минута. Сразу двое желающих замкнуть прострел слева — оба пролетают мимо мяча, включая Роналду, который на всякий случай упал.

3 июля, 02:29

29-я минута. Влашич на углу штрафной уже может не утруждать себя дриблингом. Положение вне игры.

3 июля, 02:28

26-я минута. Хорватия после паузы внезапно решила провести атаку по центру. Смело, но без результата. В штрафную не пустили.

3 июля, 02:24

22-я минута. Еще один угловой, и еще одна упущенная возможность пробить по воротам после стандарта. К паузе на водопой момент у Фернандеша на четвертой минуте остался единственным.

3 июля, 02:22

20-я минута. Мяч почти не покидает половину поля хорватов, но поскольку Португалия играет медленно, то и моментов нет.

3 июля, 02:18

18-я минута. Через нарушения правил хорваты приближаются к штрафной соперника.

3 июля, 02:17

17-я минута. Желтая карточка Рубену Диашу за локти в борьбе с Будемиром.

3 июля, 02:16

16-я минута. Вейга неточно пробил головой после подачи углового справа.

3 июля, 02:15

15-я минута. Неточная диагональ Модрича в направлении Влашича, который открывался на правом фланге.

3 июля, 02:12

13-я минута. Роналду пробил со штрафного. «Стенка» приняла себя на удар, в частности пострадал Понграчич.

3 июля, 02:10

10-я минута. Португалия поставила на паузу свои атакующие действия, и тут же соперник отметился нехитрой попыткой доставить мяч в штрафную.

3 июля, 02:09

9-я минута. Мягкий заброс от Педру Нету справа! Криштиану в прыжке вроде бы опередил вылетевшего на встречу Ливаковичу, но по воротам не пробил.

3 июля, 02:07

8-я минута. Канселу пробил выше ворот, чуть ранее Роналду не дотянулся до верхового мяча.

3 июля, 02:06

6-я минута. Жоау Невеш получил удар по ногам в середине поля. Португалия первым номером действует в дебюте. Угловой справа.

3 июля, 02:04

4-я минута. Есть голевой момент! Бруну Фернандеш пробивал в касание после паса от лицевой! Ливакович справился. Короткое включение ВАР на предмет попадания мяча в руку — играем дальше.

3 июля, 02:03

3-я минута. А вот и первый удар в матче: Будимир пробивал с левой после передачи с фланга, но получилось низом и несильно.

3 июля, 02:02

2-я минута. Португальцы в начале встречи прошупывают левый фланг обороны противника.

3 июля, 02:00

Игра началась!

3 июля, 01:54

Команды построились на поле. Прослушаем гимны Португалии и Хорватии.

3 июля, 01:19

Стартовый состав сборной Хорватии

Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Лука Модрич, Матео Ковачич, Никола Влашич, Мартин Батурина, Петар Сучич, Иван Перишич, Анте Будимир.

3 июля, 01:17

Стартовый состав сборной Португалии

Диогу Кошта, Жоау Канселу, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Педру Нету, Жоау Феликс, Криштиану Роналду.

2 июля, 15:30

Сборные Португалии обыграла Хорватию в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
2:1
Хорватия

2 июля, 15:25

Португалия — Хорватия: очные матчи

За последние десять лет команды сыграли семь раз. У хорватов лишь одна победа — 2:1 в товарищеской встрече 8 июня 2024 года.

У Португалии три победы в основное время и одна в дополнительное — 1:0 в 1/8 финала Евро-2016. Дважды команды играли вничью со счетом 1:1, в том числе в последней личной встрече, которая состоялась 18 ноября 2024 года в Лиге наций.

2 июля, 15:20

Сборная Хорватии: результаты на ЧМ-2026

Сборная Хорватии финишировала второй в группе L, набрав 6 очков. На одно больше оказалось у Англии. Хорваты в первом туре проиграли англичанам (2:4), а потом победили Панаму (1:0) и Гану (2:1). На групповой стадии за «шахматных» забивали пять разных футболистов.

2 июля, 15:15

Сборная Португалии: результаты на ЧМ-2026

Португалия набрала 5 очков и финишировала второй в группе K. Команда Роберто Мартинеса пропустила вперед Колумбию (7 очков), с которой сыграла вничью 0:0. Также португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1) и разгромили Узбекистан (5:0). Больше всех на ЧМ-2026 в составе Португалии забил Криштиану Роналду — два гола.

2 июля, 15:10

Где смотреть трансляцию матча Португалия — Хорватия

Матч сборных Португалии и Хорватии в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

2 июля, 15:05

Где и во сколько пройдет матч Португалия — Хорватия

Матч Португалия — Хорватия состоится в ночь на пятницу, 3 июля, в Торонто на стадионе BMO Field. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по московскому времени.

2 июля, 15:00

Сборные Португалии и Хорватии сыграют в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Обе команды на групповой стадии не отличались стабильностью, за что получили немалую порцию критики.

Португальцы не смогли победить ДР Конго (1:1) и Колумбию (0:0), но разгромили Узбекистан (5:0). Лишь в этой игре отличился Криштиану Роналду, сделавший дубль.

Хорваты после неплохой игры с Англией (2:4) одержали натужные победы над Панамой (1:0) и Ганой (2:1).

Тенденция последних очных матчей португальцев и хорватов — зрелищный футбол. В шести последних встречах забивали обе команды. Трижды побеждали португальцы при двух ничьих и одном выигрыше хорватов.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Португалия — Хорватия. Присоединяйтесь!

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