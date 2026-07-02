Португалия победила Хорватию в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча

Португалия прошла Хорватию, Роналду забил и был заменен

Первый тайм вычеркнем из жизни, зато второй подарил целый букет эмоций. Гол Хорватии, четыре (!) отмененных мяча, один из которых на 90-й плюс невесть сколько добавленной минуте.

Пенальти и замена Роналду. Волевая победа Португалии, которая теперь в 1/8 финала сыграет с Испанией, а Хорватия едет домой.