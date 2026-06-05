ФИФА запретила использование вувузел на чемпионате мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила использование вувузел на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, сообщает Sportsnet со ссылкой на кодекс поведения федерации на стадионах мундиаля.

ФИФА также включила в запретный список горны, дудки и другие устройства, издающие громкие звуки. Оомечается, что музыкальные инструменты, размер которых превышает 12 см, требуют письменного одобрения организаторов.

Вувузелы использовались местными болельщиками на чемпионате мира 2010 года в ЮАР.

Мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

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