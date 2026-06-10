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Сегодня, 14:55

Талалаев: «Новый формат чемпионата мира снизит интерес к турниру»

Сергей Филин
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в авторской колонке для «Спорт-Экспресса», которую он будет вести во время чемпионата мира, раскритиковал новый формат турнира 2026 года.

«ЧМ-2026 пройдет в новом формате — 48 участников и более сотни матчей. Что, конечно, размывает уровень турнира, резко снижает к нему интерес. По крайней мере на групповой стадии. Теперь она похожа на разогрев», — заявил Талалаев.

При этом специалист отметил единственный плюс расширения состава участников:

«Пожалуй, единственный плюс расширения — возможность поближе познакомиться с командами, которые раньше никак не могли прорваться через жесткий отбор, а сейчас получили шанс проверить себя на фоне топов. Надеюсь, сборные Боснии, ДР Конго, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана приятно удивят».

Андрей Талалаев поделился ожиданиями от&nbsp;чемпионата мира-2026.«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальной части турнира выступят 48 сборных, которые будут разбиты на 12 групп по четыре команды. Всего запланировано более 100 матчей.

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