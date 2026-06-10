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Сегодня, 15:25

Талалаев о просмотре ЧМ-2026: «Задача невыполнимая из-за сборов «Балтики»

В колонке для «Спорт-Экспресса», которую главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев будет вести во время чемпионата мира, он признался, что не сможет посмотреть все матчи турнира 2026 года.

«Даже не представляю, сумеет ли кто-то в России посмотреть все 104 матча. Особенно из-за разницы в часовых поясах. Ну а для меня эта задача просто невыполнимая — учитывая, что отпуск уже заканчивается и 15 июня «Балтика» заезжает на сбор в Светлогорск. Двухразовый режим тренировок, работа с новичками отнимают уйму времени и сил», — написал Талалаев.

Тренер уточнил, какие трансляции постарается не пропустить: «Трансляции, которые начинаются в промежутке с 20:00 до 23:00, конечно, постараюсь не пропустить. В отличие от тех, что будут глубокой ночью или уже под утро».

Андрей Талалаев поделился ожиданиями от&nbsp;чемпионата мира-2026.«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных — рекордное число в истории чемпионатов мира. Команды будут распределены по 12 группам, а общее количество матчей превысит сотню.

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