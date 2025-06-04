Гибралтар — Хорватия: время начала и где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026
Гибралтар и Хорватия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Сборная Гибралтара примет сборную Хорватии в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира в Европе в пятницу, 6 июня. Матч пройдет на стадионе «Алгарви» в Фаро-Луле (Португалия), начало — в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.
Результат и ключевые события игры Гибралтар — Хорватия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.
Гибралтар и Хорватия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Чехией, Черногорией и Фарерскими островами. После 2 туров гибралтарцы идут последними с 0 очков, а хорваты не провели пока ни одного матча из-за участия в плей-офф Лиги наций.
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