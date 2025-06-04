Сборная Гибралтара примет сборную Хорватии в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира в Европе в пятницу, 6 июня. Матч пройдет на стадионе «Алгарви» в Фаро-Луле (Португалия), начало — в 21.45 по московскому времени.

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.

Результат и ключевые события игры Гибралтар — Хорватия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

06 июня 2025, 21:45. Алгарве (Фару)

Гибралтар и Хорватия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Чехией, Черногорией и Фарерскими островами. После 2 туров гибралтарцы идут последними с 0 очков, а хорваты не провели пока ни одного матча из-за участия в плей-офф Лиги наций.