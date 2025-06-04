Сборные Норвегии и Италии сыграют в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 6 июня. Игра пройдет на стадионе «Уллевал» в Осло (Норвегия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Матч Норвегия — Италия в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Норвегия — Италия можно в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

06 июня 2025, 21:45. Уллевол (Осло)

Норвегия и Италия в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе I с Израилем, Эстонией и Молдовой. Норвежцы набрали 6 очков и идут первыми в группе, итальянцы в рамках отбора не провели пока ни одного матча из-за участия в плей-офф Лиги наций.