Колумбия — Перу: время начала и где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026
Колумбия и Перу сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборные Колумбии и Перу проведут матч в 15-м туре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в пятницу, 6 июня. Матч пройдет на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес в Барранкилье (Колумбия) и начнется в 23.30 по московскому времени.
Транслировать игру в прямом эфире будут каналы «Матч ТВ» вместе с сайтом matchtv.ru (начало эфира в 23.25) и онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции федерального канала, при наличии подписки на сервисы).
Ключевые события и результат игры Колумбия — Перу можно отслеживать в матч-центре «СЭ».
После 14 туров отборочного турнира ЧМ-2026 Колумбия набрала 20 очков и занимает шестое место, Перу с 10 очками расположилась на девятой строчке общей таблицы.
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