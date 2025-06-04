Колумбия и Перу сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026

Сборные Колумбии и Перу проведут матч в 15-м туре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в пятницу, 6 июня. Матч пройдет на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес в Барранкилье (Колумбия) и начнется в 23.30 по московскому времени.

Транслировать игру в прямом эфире будут каналы «Матч ТВ» вместе с сайтом matchtv.ru (начало эфира в 23.25) и онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции федерального канала, при наличии подписки на сервисы).

Ключевые события и результат игры Колумбия — Перу можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

06 июня 2025, 23:30. Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья)

После 14 туров отборочного турнира ЧМ-2026 Колумбия набрала 20 очков и занимает шестое место, Перу с 10 очками расположилась на девятой строчке общей таблицы.