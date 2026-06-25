Эквадор — Германия: судья ошибочно засчитала гол немцев

На 2-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Эквадор — Германия судья Тори Пенсо, находившаяся в отличной позиции, не зафиксировала фол немцев в атаке и засчитала их гол. Видеоассистенты Джо Диккерсон, Фу Мин и Хамис Аль-Марри в ее действия не вмешались.

В том эпизоде Александр Павлович сыграл опасно перед входом в штрафную площадь эквадорцев: он очень высоко поднял ногу, коснулся мяча, а затем попал бутсой в лицо Педро Вите.

Почему бригада судей не квалифицировала действия немца как фол, сказать трудно. Но на этом чемпионате мира загадочных решений арбитров хватает. Это не первое.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Эквадор — Германия.