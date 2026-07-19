Сергачев о финале ЧМ-2026: «Без разницы, кто победит, потому что Англия и так третья»

Хоккеист и защитник «Юты» Михаил Сергачев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной Испании против Аргентины в финале футбольного чемпионата мира-2026.

— Кого будете поддерживать в финале?

— Буду смотреть. Но без разницы, кто победит, потому что Англия и так третья. Последний финал Месси? Я не большой фанат Лионеля, — сказал Сергачев «СЭ» на стенде «VK Музыка».

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира-2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.