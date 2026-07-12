Аргентинские футболисты спели про Мальвины, Диего и Месси после выхода в полуфинал ЧМ-2026

Игроки сборной Аргентины устроили шумное празднование в раздевалке после победы над сборной Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Матч прошел в воскресенье в Канзас-Сити (США) и завершился победой аргентинцев в дополнительное время со счетом 3:1. Голы Аргентины забили Алексис Макаллистер, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.

В соцсетях появилось видео, где аргентинские футболисты собрались в круг в раздевалке и исполнили песню со словами: «За Мальвинские острова, за Диего, за последний раз Лео».

Мальвинские острова (Фолкленды) — отсылка к спорной территории между Аргентиной и Англией. «За Диего» — имеется в виду легендарный Диего Марадона и его дисквалификация на ЧМ-1994, а фраза «последний раз Лео» подчеркивает, что это, вероятно, последний чемпионат мира для 39-летнего футболиста, ради которого команда хочет завоевать трофей. Однако Месси не объявлял о завершении карьеры в сборной или о последнем ЧМ для себя.

Аргентинцы также исполняли этот гимн после победы над Египтом (3:2) в 1/8 финала турнира. Как сообщал Daily Mail, ФИФА не планирует наказывать Аргентину за песню с упоминанием Фолклендских островов.

В полуфинале чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет с Англией. Матч пройдет в среду, 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.