Франция впервые с 1998 года выиграла все три матча группового турнира чемпионата мира

Сборная Франции победила сборную Норвегии (4:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Ранее французская команда выиграла у Сенегала (2:1) и Ирака (3:0). С девятью очками она заняла первое место в таблице группы I и вышла в плей-офф.

Как сообщает Международная федерация футбола, Франция впервые с 1998 года выиграла все три матча группового турнира чемпионата мира, который был домашним для нее: тогда она победила сборные ЮАР (3:0), Саудовской Аравии (4:0) и Дании (2:1). В финале она разгромила Бразилию (3:0) и стала чемпионом мира.