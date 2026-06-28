Определились все пары 1/16 финала ЧМ-2026
Стали известны все пары первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу-2026.
Последними участниками плей-офф стали сборные Австрии и Алжира, которые сыграли между собой вничью в матче 3-го тура группового турнира — 3:3.
Австрия с 4 очками заняла второе место в группе J и сыграет против Испании в 1/16 финала. Алжир (4 очка) уступил австрийцам по дополнительным показателям и встретится в плей-офф со Швейцарией.
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026:
- Германия — Парагвай
- Франция — Швеция
- ЮАР — Канада
- Нидерланды — Марокко
- Португалия — Хорватия
- Испания — Австрия
- США — Босния и Герцеговина
- Бельгия — Сенегал
- Бразилия — Япония
- Кот-д'Ивуар — Норвегия
- Мексика — Эквадор
- Англия — ДР Конго
- Аргентина — Кабо-Верде
- Австралия — Египет
- Швейцария — Алжир
- Колумбия — Гана
Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 4 июля, 1/8 финала — с 4 по 8 июля, 1/4 финала — с 9 по 12 июля, 1/2 финала — 14 и 15 июля, матч за 3-е место и финал — 19 июля.
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