Определились все пары 1/16 финала ЧМ-2026

Стали известны все пары первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу-2026.

Последними участниками плей-офф стали сборные Австрии и Алжира, которые сыграли между собой вничью в матче 3-го тура группового турнира — 3:3.

Австрия с 4 очками заняла второе место в группе J и сыграет против Испании в 1/16 финала. Алжир (4 очка) уступил австрийцам по дополнительным показателям и встретится в плей-офф со Швейцарией.

Все пары 1/16 финала ЧМ-2026:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

ЮАР — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Хорватия

Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина

Бельгия — Сенегал

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор

Англия — ДР Конго

Аргентина — Кабо-Верде

Австралия — Египет

Швейцария — Алжир

Колумбия — Гана

Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 4 июля, 1/8 финала — с 4 по 8 июля, 1/4 финала — с 9 по 12 июля, 1/2 финала — 14 и 15 июля, матч за 3-е место и финал — 19 июля.