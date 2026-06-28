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Сегодня, 07:01

Определились все пары 1/16 финала ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Getty Images

Стали известны все пары первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу-2026.

Последними участниками плей-офф стали сборные Австрии и Алжира, которые сыграли между собой вничью в матче 3-го тура группового турнира — 3:3.

Австрия с 4 очками заняла второе место в группе J и сыграет против Испании в 1/16 финала. Алжир (4 очка) уступил австрийцам по дополнительным показателям и встретится в плей-офф со Швейцарией.

Все пары 1/16 финала ЧМ-2026:

  • Германия — Парагвай
  • Франция — Швеция
  • ЮАР — Канада
  • Нидерланды — Марокко
  • Португалия — Хорватия
  • Испания — Австрия
  • США — Босния и Герцеговина
  • Бельгия — Сенегал
  • Бразилия — Япония
  • Кот-д'Ивуар — Норвегия
  • Мексика — Эквадор
  • Англия — ДР Конго
  • Аргентина — Кабо-Верде
  • Австралия — Египет
  • Швейцария — Алжир
  • Колумбия — Гана

Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 4 июля, 1/8 финала — с 4 по 8 июля, 1/4 финала — с 9 по 12 июля, 1/2 финала — 14 и 15 июля, матч за 3-е место и финал — 19 июля.

Трофей чемпионата мира по&nbsp;футболу.Сетка и расписание плей-офф ЧМ-2026: где смотреть и когда, даты и место проведения матчей, пары и трансляции
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