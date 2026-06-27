Кабо-Верде и Саудовская Аравия проведут матч в 3-м туре группового этапа ЧМ

Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии встретятся в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира в ночь на субботу, 27 июня. Игра будет проходить на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Кабо-Верде — Саудовская Аравия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа H.

27 июня, 03:00. NRG Stadium (Хьюстон)

На групповом этапе чемпионата сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0) и Уругваем (2:2). Саудовская Аравия сыграла вничью с Уругваем (1:1) и уступила Испании (0:4).

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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