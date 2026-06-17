Франция — Сенегал: Мбаппе оформил дубль на 90+6-й минуте

Сборные Франции и Сенегала обменялись голами в добавленное время матча 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.

На 90+5-й минуте один мяч сенегальцев отыграл Ибраима Мбайе. Через минуту форвард Килиан Мбаппе оформил дубль — первый гол он забил на 66-й минуте.

На счету Мбаппе теперь 58 мячей за сборную Франции — он побил рекорд Оливье Жиру.

Матч Франция — Сенегал проходит на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.