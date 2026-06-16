Мбаппе догнал Жиру в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Сенегала.

На счету 27-летнего футболиста стало 57 мячей в 99 играх за национальную команду. Мбаппе сравнялся с Оливье Жиру (57 голов в 137 матчах) и делит с ним первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.

В топ-6 по этому показателю также входят Тьерри Анри (51 гол), Антуан Гризманн (44), Мишель Платини (41) и Карим Бензема (37).

Вместе со сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году.