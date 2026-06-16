Сборные Франции и Сенегала сыграют на чемпионате мира по футболу 16 июня

Сборные Франции и Сенегала встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 16 июня. Игра пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа I.

16 июня, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Сенегал можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде