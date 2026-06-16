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16 июня, 10:49

Игрок «Ростова» Мохеби назвал нечестным отношение к сборной Ирана на ЧМ

Сергей Филин

Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби назвал нечестными условия, в которых находится его национальная команда на чемпионате мира-2026.

16 июня Иран сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2) в первом матче группового этапа. Второй гол своей команды забил на 64-й минуте 27-летний Мохеби.

Власти США запретили сборной Ирана находиться на территории страны. После матчей национальная команда вынуждена возвращаться на тренировочную базу в Тихуане (Мексика).

«Играли хорошо, но нам было тяжело. Мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда. С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо», — приводит слова Мохеби «Чемпионат».

Гол Мохаммада Мохеби в&nbsp;матче ЧМ-2026 Иран&nbsp;&mdash; Новая Зеландия (2:2).Мохеби из «Ростова» забил, Уругвай оступился, расистский скандал: главное за ночь 16 июня на ЧМ-2026

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнир принимают три страны: Мексика, США и Канада. На групповом этапе Иран проведет еще два матча: с Бельгией (21 июня) и Египтом (27 июня).

Чемпионат мира. Группа G.
16 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Иран
2:2
Новая Зеландия

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Источник: «Чемпионат»
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Мохаммад Мохеби
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