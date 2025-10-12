Шотландия — Белоруссия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 19.00 мск

Шотландия и Белоруссия сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 12 октября

Сборные Шотландии и Белоруссии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в воскресенье, 12 октября. Игра состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

12 октября 2025, 19:00. Хэмпден Парк (Глазго)

Следить за ключевыми событиями матча Шотландия — Белоруссия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче победила Шотландия со счетом 2:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.