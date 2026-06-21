Форвард ЦСКА Мусаев назвал Францию фаворитом ЧМ-2026

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» назвал фаворита чемпионата мира-2026.

«Смотрю чемпионат мира. Слежу персонально за своим любимчиком Виктором Дьекерешем из Швеции, все это знают. И наблюдаю за нападающим сборной Южной Кореи Хен Гю О. Что касается фаворита турнира, то, наверное, это Франция. Мне нравится, как играет Майкл Олисе», — сказал Мусаев «СЭ».

В 1-м туре группового этапа французы обыграли Сенегал со счетом 3:1. В следующем матче они встретятся с Ираком. Матч состоится 23 июня в Филадельфии и начнется в 00.00 по московскому времени.

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнира участвуют 48 команд.