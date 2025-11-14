Фоден: «Создал несколько моментов, но жаль, что не реализовал их»

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден прокомментировал победу над Сербией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Очень приятно вернуться. Думаю, я хорошо справился. Создал несколько моментов, но жаль, что не реализовал их. В целом, могу быть доволен игрой», — цитирует официальный сайт УЕФА Фодена.

Англия набрала 21 очко и лидирует в группе K. Англичане гарантировали выход на ЧМ-2026. Сербия (10 очков) лишилась шансов на попадание на Мундиаль.