Камавинга покинет сборную Франции и вернется в «Реал»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга покинет расположение сборной Франции после победы над Украиной (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 23-летний француз вернется в Мадрид из-за проблем с задней поверхностью бедра. Французы гарантировали себе первое место в группе и вышли на ЧМ-2026.

Ранее в сборную Франции из-за проблем у Камавинга был вызван полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам.