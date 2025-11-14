Камавинга покинет сборную Франции и вернется в «Реал»
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга покинет расположение сборной Франции после победы над Украиной (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщает RMC Sport.
По информации источника, 23-летний француз вернется в Мадрид из-за проблем с задней поверхностью бедра. Французы гарантировали себе первое место в группе и вышли на ЧМ-2026.
Ранее в сборную Франции из-за проблем у Камавинга был вызван полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам.
Новости