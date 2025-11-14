Футбол
Сегодня, 01:47

Камавинга покинет сборную Франции и вернется в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эдуардо Камавинга.
Фото AFP

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга покинет расположение сборной Франции после победы над Украиной (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 23-летний француз вернется в Мадрид из-за проблем с задней поверхностью бедра. Французы гарантировали себе первое место в группе и вышли на ЧМ-2026.

Ранее в сборную Франции из-за проблем у Камавинга был вызван полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам.

Кефрен Тюрам.Кефрен Тюрам вызван в сборную Франции
