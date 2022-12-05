ФИФА выбирает из трех форматов проведения ЧМ-2026

На чемпионате мира-2026 может быть применен новый формат проведения турнира из-за увеличения количества участников с 32 до 48 сборных. Как сообщает ESPN, в ФИФА рассматривают три основных варианта.

Первый из них предполагает 12 групп по 4 команды в каждой. В этом случае команды, занявшие третьи места (первая и вторая сборная выходят напрямую) тоже попадут в плей-офф.

Второй вариант заключается в том, чтобы разделить участников на две части, в каждой из которых будет по 24 сборные. В свою очередь эти половины раскинут на 6 групп по 4 команды в каждой. Таким образом, победитель каждой половины попадет в финал.

Третий вариант, который ФИФА озвучивала ранее заключается в том, что на ЧМ-2026 будет 16 групп по 3 команды. В первый раунд плей-офф (1/16 финала) выйдут сборные, занявшие первое и второе места. Отмечается, что этот вариант вызывает опасения из-за того, что одна из сборных получила бы преимущество в графике.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.