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Сегодня, 13:41

ФИФА выбирает из трех форматов проведения ЧМ-2026

Руслан Минаев
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Фото Global Look Press

На чемпионате мира-2026 может быть применен новый формат проведения турнира из-за увеличения количества участников с 32 до 48 сборных. Как сообщает ESPN, в ФИФА рассматривают три основных варианта.

Первый из них предполагает 12 групп по 4 команды в каждой. В этом случае команды, занявшие третьи места (первая и вторая сборная выходят напрямую) тоже попадут в плей-офф.

Второй вариант заключается в том, чтобы разделить участников на две части, в каждой из которых будет по 24 сборные. В свою очередь эти половины раскинут на 6 групп по 4 команды в каждой. Таким образом, победитель каждой половины попадет в финал.

Третий вариант, который ФИФА озвучивала ранее заключается в том, что на ЧМ-2026 будет 16 групп по 3 команды. В первый раунд плей-офф (1/16 финала) выйдут сборные, занявшие первое и второе места. Отмечается, что этот вариант вызывает опасения из-за того, что одна из сборных получила бы преимущество в графике.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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