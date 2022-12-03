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Сегодня, 18:49

В Испании подтвердили инсайд о возможной смене формата чемпионата мира в 2026 году

Marca: ФИФА рассматривает вариант очередной смены формата ЧМ-2022
Иван Шитик
Корреспондент
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Организаторы чемпионата мира-2026 и Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривают новый формат розыгрыша турнира, утверждает Marca.

НА ЧМ-2026, который пройдет в Канаде, Мексике и США должны выступить 48 команд. Они могут быть разбиты на 12 групп по четыре коллектива в каждой. Первые две лучшие команды, а также восемь лучших, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф.

Ранее издание The Guardian писало, что в Дохе прошли неофициальные переговоры о преимуществах 12 групп по четыре команды вместо 16 по три.

Пока данный вопрос находится только в стадии обсуждения и никаких принципиальных решений принято не было.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Чемпионат мира по футболу
ФИФА
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Организаторы ЧМ-2026 рассматривают возможность отказа от формата групп из трех команд
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