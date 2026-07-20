Ферран Торрес стал вторым запасным в истории чемпионатов мира, забившим победный гол в финале

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес стал вторым запасным в истории чемпионатов мира, забившим победный гол в финале турнира.

В финале ЧМ-2026 против Аргентины форвард появился на поле на 62-й минуте, заменив Микеля Ойярсабаля. Торрес забил единственный гол в матче на 106-й минуте встречи.

Первым запасным в истории чемпионатов мира, забившим решающий гол в финале, был полузащитник сборной Германии Марио Гетце, который принес победу своей команде над Аргентиной (1:0) в финале ЧМ-2014.

Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира. Аргентина в четвертый раз в истории потерпела поражение в матче за золото.