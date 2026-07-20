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Сегодня, 01:21

Хабиб Нурмагомедов: «Испания чемпион»

Павел Лопатко

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Испании над сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2026 (1:0 дополнительное время).

«Испания чемпион», — написал Нурмагомедов в соцсети. Он сопроводил слова смайликом с аплодисментами, а также разместил видео с трибуны стадиона после финального свистка.

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Ранее Нурмагомедов рассказывал, что будет болеть за сборную Испании.

Финал чемпионата мира-2026 состоялся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Единственный гол на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес.

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