Хабиб Нурмагомедов: «Испания чемпион»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Испании над сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2026 (1:0 дополнительное время).

«Испания чемпион», — написал Нурмагомедов в соцсети. Он сопроводил слова смайликом с аплодисментами, а также разместил видео с трибуны стадиона после финального свистка.

Ранее Нурмагомедов рассказывал, что будет болеть за сборную Испании.

Финал чемпионата мира-2026 состоялся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Единственный гол на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес.